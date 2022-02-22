Російські найманці обстріляли його у вівторок, 22 лютого. Раніше Золоте-3 було селищем Стахановець Попаснянського району.

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Жителі Попасної – без води

В українському МВС пояснили, що місцеве енергозабезпечуюче підприємство, на жаль, не може оперативно розпочати ремонтні роботи. Поки що цього не дозволяє напружена ситуація.

Через це довелося на певний час припинити подачу води на центральну частину міста Попасна, Сєвєродонецького району. Без водопостачання залишилися 3312 абонентів.

Без води, зокрема:

місцева школа-гімназія;

дитячий садок;

поліклініка.

У відомстві пояснили, що усі ці об'єкти соціальної інфраструктури оснащені ємностями для води на 2 – 4 тони. На території деяких з них є робочі свердловини. Де розташована Попасна: дивіться на карті

Бойовики зізнаються в обстрілах

Раніше СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які між собою зізнаються, що обстрілюють Донбас. Відомство розсекретило ці матеріали, щоб показати, хто насправді відповідальний за загострення ситуації. На опублікованих записах посіпаки Кремля, зокрема, дивуються, чому захисники України не ведуться на провокаційні обстріли.