В Бразилии обрушилась пещера
Обрушение произошло в штате Сан-Паулу. Трагедию в пещере Итамбе зафиксировали утром 31 октября. Внутри проводились тренировки пожарных.
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Согласно информации пожарной службы, участниками учений были 28 человек. В результате инцидента 9 человек погибли. Кроме того, одного пожарного удалось спасти из-под завалов. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Других пострадавших на месте не осталось.
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