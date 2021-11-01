У Бразилії обвалилась печера

Обвал відбувся у штаті Сан-Паулу. Трагедію у печері Ітамбе зафіксували вранці 31 жовтня. Усередині проводили тренування пожежників.

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Згідно з інформацією пожежної служби, учасниками навчань були 28 людей. Внаслідок інциденту 9 осіб загинули. Крім того, одного пожежника вдалось врятувати з-під завалів. Його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Інших постраждалих на місці не залишилося.

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У Бразилії обвалилась печера: дивіться відео

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