У Бразилії обвалилась печера
Обвал відбувся у штаті Сан-Паулу. Трагедію у печері Ітамбе зафіксували вранці 31 жовтня. Усередині проводили тренування пожежників.
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Згідно з інформацією пожежної служби, учасниками навчань були 28 людей. Внаслідок інциденту 9 осіб загинули. Крім того, одного пожежника вдалось врятувати з-під завалів. Його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії. Інших постраждалих на місці не залишилося.
Моторошний обвал у Бразилії: дивіться відео
У Бразилії обвалилась печера: дивіться відео
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