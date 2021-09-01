Смертельне ушкодження литовський пожежник отримав на кордоні з Білоруссю, де і відбувалося будівництво стіни.

Важливо Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Чоловік отримав травму при підготовці до монтажу огорожі зі спірального колючого дроту. У потерпілого почалася кровотеча. На місце події викликали швидку допомогу, проте врятувати життя пожежного не вдалося.

Зупинити кровотечу не вдалося

Глава департаменту пожежної безпеки й оборони Саулюс Грейчюс заявив, що у колег загиблого не було можливості зупинити кровотечу.

Напевно, такий випадок буває один на мільйон, коли практично нічого не можливо зробити. Нашим працівникам навіть знадобилася психологічна допомога, ми в жалобі. На жаль, повернути людину не можна,

– сказав він.

Пізніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що на місці будівництва стіни будуть посилені заходи безпеки.

"Спіральний колючий дріт будуть продовжувати встановлювати, тільки посилять заходи безпеки. На заставах чергуватимуть фельдшери", – заявила вона.

Наразі литовські правоохоронці продовжують розслідувати причини події.

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