Эвакуировали десятки людей

В аварийно-спасательной службе сообщили, что по предварительным данным, огонь вспыхнул на небольшом помещении на первом этаже, а затем распространился на соседнюю комнату.

Внимание Ужасный пожар в больнице на Прикарпатье: в реанимации умерла санитарка

Несмотря на то, что спасатели оперативно прибыли на место, в помещениях уже все сгорело дотла. Из больницы эвакуировали 56 пациентов.

Правоохранители расследуют причины возгорания.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице. В результате возгорания погибли три человека.