Евакуювали десятки людей
У аварійно-рятувальній служби повідомили, що за попередніми даними, вогонь спалахнув на невеликому приміщенні на першому поверсі, а потім поширилося на сусідню кімнату.
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Попри те, що рятувальники оперативно прибули на місце, у приміщеннях уже все згоріло вщент. З лікарні евакуювали 56 пацієнтів.
Правоохоронці розслідують причини загоряння.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався вибух у Косівській центральній районній лікарні. Унаслідок займання загинули троє людей.