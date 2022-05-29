28 мая российские ракеты попали в завод в Кривом Роге. К сожалению, предприятие практически разрушено. "Прилет" произошел после оглашения всеукраинской воздушной тревоги, около 20:30. Тогда глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что слышны взрывы. Он призвал оставаться в укрытиях и не распространять информацию о ракетных ударах.

В предприятие попали двумя вражескими ракетами. Российские оккупанты нанесли сильные разрушения. На месте ракетного удара загорелся пожар, чтобы его ликвидировать привлекли подразделения спасателей ГСЧС.

К слову, в тот же день около 18:00 российские оккупанты запустили неуправляемые ракеты из самолета по Сумщине. В частности, враг ударил по церкви и детсаду. Пока известно об одной пострадавшей. Кроме того, глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что обломки ракет повредили несколько частных домов.

Что еще нужно знать о ситуации в Кривом Роге: коротко

В ночь на 29 мая российские военные били по линии столкновения в районе Кривого Рога, применяя различные типы артиллерии. При этом непосредственно в черте города впервые за долгий период ночь прошла спокойно. По словам Живицкого, по состоянию на утро 29 мая ситуация в области контролируется и происходит ликвидация последствий вчерашнего удара.

Ночь без тревог на Днепропетровщине – настоящая редкость. Последняя воздушная тревога в области была 28 мая в 20:05, и длилась около часа. С начала полномасштабного вторжения в регионе было объявлено 647 тревог. Самая длинная была 14 марта – более 5 часов.