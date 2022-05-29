28 травня російські ракети влучили у завод у Кривому Розі. На жаль, підприємство практично зруйновано. "Приліт" стався після оголошення всеукраїнської повітряної тривоги, близько 20:30. Тоді голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що чутно вибухи. Він закликав залишатися в укриттях та не поширювати інформацію про ракетні удари.

У підприємство влучили двома ворожими ракетами. Російські окупанти завдали сильних руйнувань. На місці ракетного удару спалахнула пожежа, аби її ліквідувати залучили підрозділи рятувальників ДСНС.

До слова, того ж дня близько 18:00 російські окупанти запустили некеровані ракети з літака по Сумщині. Зокрема, ворог вдарив по церкві і дитсадку. Наразі відомо про одну постраждалу. Крім того, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що уламки ракет пошкодили кілька приватних будинків.

Важливо: Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування щодо російських ракетних ударів по Кривому Розі 28 травня.

Що ще треба знати про ситуацію в Кривому Розі: коротко

В ніч проти 29 травня російські військові гатили по лінії зіткнення у районі Кривого Рогу, застосовуючи різні типи артилерії. При цьому безпосередньо у межах міста вперше за довгий період ніч минула спокійно. За словами голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула, станом на ранок 29 травня ситуація в області контрольована, й відбувається ліквідаціє наслідків вчорашнього удару.

Ніч без тривог на Дніпропетровщині справжня рідкість. Остання повітряна тривога на в області була 28 травня о 20:05, й тривала близько години. Від початку повномасштабного вторгнення у регіоні оголошували 647 тривог. Найдовша була 14 березня – понад 5 годин.