В результате ракетных обстрелов в Коростене погиб человек

Орки нанесли ракетный удар по частному сектору в городе Коростень. В результате погиб один человек еще двое травмированы.

Спасатели сообщили, что из-за обстрела разрушены 10 частных жилых домов, в том числе в одном занялся пожар. Для ликвидации последствий обстрела ГСЧС привлекли 11 спасателей и 2 единиц техники.

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Удалось спасти 5 детей из подвального помещения.

В результате ракетного удара по частному сектору в г. Коростень погиб 1 человек и 2 травмированы. Разрушены 10 частных жилых домов с последующим горением 1 здания. Спасены 5 детей из подвального помещения,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Коротко о ракетных обстрелах в Коростене

Российские оккупанты несколько дней атаковали Коростень в Житомирской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что рашисты остановили свое наступление на Коростень.

Однако опасность не утихла, а сам город уже потерпел значительные разрушения.

Руины в Коростене / Фото "Коростень. Официальный Информационный"

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