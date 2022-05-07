Последствия обстрела Одессы

Детали о последствиях обстрелов рассказала директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских. Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия работают коммунальные службы.

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В результате взрывной волны в ряде домов вылетели стекла. Сейчас наши бригады ходят по подъездам и закрывают оконные проемы пленкой.

– рассказала директор департамента.

Она добавила, что были повреждены элементы конструкции котельной. Само оборудование, к счастью, не пострадало. На объекте уже продолжаются восстановительные работы.

Смотрите видео о том, как одесситы скрывались во время ракетного удара:

Обстрелы Одессы 7 мая: что известно

С начала суток 7 мая россияне с помощью стратегической авиации выпустили по Одесщине уже 6 ракет. 4 из них попали в предприятие по производству мебели. В результате пострадали многоэтажки в жилом районе. Кстати, на предприятии вспыхнул пожар. Огонь охватил около 900 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали спасатели.

Еще 2 ракеты попали на ранее поврежденную территорию Одесского аэропорта: взлетно-посадочную полосу и центр управления полетами.

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Отметим, что в последнее время россияне обстреливают Одесскую область чуть ли не каждый день:

2 мая вражеская ракета попала в жилой дом. Из-за этого погиб 15-летний парень, который бежал известить пожилых соседей о воздушной тревоге. Также известно, что 17-летняя девушка попала в больницу;

3 мая россияне выпустили 18 ракет на всей территории Украины. 2 из них прилетели в Одессу и область;

оккупанты атаковали Одесщину и ночью против 4 мая. Известно, что под удар попал один из объектов инфраструктуры. К счастью, никто не погиб.

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