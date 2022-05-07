Наслідки обстрілу Одеси

Деталі про наслідки обстрілів розповіла директорка департаменту міського господарства Наталія Мостовських. Вона зазначила, що наразі на місці події працюють комунальні служби.

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Внаслідок вибухової хвилі у низці будинків вилетіли шибки. Зараз наші бригади ходять по під'їздах і закривають віконні отвори плівкою,

– розповіла директор департаменту.

Вона додала, що були пошкоджені елементи конструкції котельні. Саме обладнання, на щастя, не постраждало. На об'єкті вже тривають відновлювальні роботи.

Дивіться відео про те, як одесити ховалися під час ракетного удару:

Обстріли Одеси 7 травня: що відомо

З початку доби 7 травня росіяни, за допомогою стратегічної авіації, випустили по Одещині вже 6 ракет. 4 з них влучили у підприємство з виготовлення меблів. Унаслідок цього постраждали багатоповерхівки в житловому районі. До речі, на підприємстві спалахнула пожежа. Вогонь охопив приблизно 900 квадратних метрів. Займання вже ліквідували рятувальники.

Ще 2 ракети влучили на раніше пошкоджену територію Одеського аеропорту: злітно-посадкову смугу та центр керування польотами.

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Зауважимо, що останнім часом росіяни обстрілюють Одеську область ледь не щодня:

2 травня ворожа ракета влучила у житловий будинок. Через це загинув 15-річний хлопець, який біг сповістити літніх сусідів про повітряну тривогу. Також відомо, що 17-річна дівчина потрапила до лікарні;

3 травня росіяни випустили 18 ракет по всій території України. 2 з них прилетіли в Одесу та область;

окупанти атакували Одещину і вночі проти 4 травня. Відомо, що під удар потрапив один з об'єктів інфраструктури. На щастя, ніхто не загинув.

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