В результате российской атаки в Виннице пострадали 10 гражданских и военных

Соответствующую информацию по состоянию на вечер 6 марта рассказали власти области. Известно, что оккупанты нанесли циничный удар в течение дня 6 марта.

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В результате атаки в Виннице пострадали 10 человек

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал об атаке оккупантов на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.

У нас сегодня 10 пострадавших. И военные, и гражданские… Это только предварительные данные,

– написал глава ОВА.

Также атаковали с неба, поэтому власти в очередной раз заявили, что нужно закрыть небо над Украиной.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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