В результате теракта в Израиле погибли двое украинцев из Черновицкой области

29 марта в Израиле совершили теракт. В результате погибли 5 человек, двое из них – украинцы из Черновицкой области.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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В результате теракта в Израиле погибли двое украинцев

Вчера, 29 марта, в Израиле 27-летний житель села Ябад на Западном берегу Иордана, ранее сидевший в израильской тюрьме, устроил теракт. В результате злоумышленник убил 5 человек. Двое из них оказались жителями Черновицкой области.

В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли два гражданина Украины. Украинцы долгое время проживали в Израиле, оба – жители Черновицкой области,

– заявил Николенко.

Он добавил, что в настоящее время Посольство Украины принимает меры по информированию родных погибших и предоставлению им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта.

Что известно о теракте в Израиле

По данным полиции Израиля, террорист сначала открыл огонь на улице Герцля на углу Жаботинского в Бней-Браке, где убил первого мужчину, сидевшего в его автомобиле.

Впоследствии убил еще двоих в магазине, а затем застрелил прохожего на этой улице. Далее двинулся в соседний город Рамат-Ган на юг, где снова открыл огонь и тяжело ранил пятого человека. Сразу после пятого выстрела террориста удалось ликвидировать.

Напомним, это уже третий теракт за неделю в Израиле. В результате теракта, который совершили 27 марта, 2 человека погибли, еще 8 пострадали.