В результате удара по ТЭЦ в Ахтырке есть жертвы
3 марта 2022 , 18:11Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Оккупанты цинично обстреляли Ахтырку и атаковали местную ТЭЦ, из-за этого погибли 2 человека.
Атака захватчиков унесла жизни двух человек. Одна женщина застряла под завалами.
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На месте трагедии работают 14 спасателей и 3 единицы техники. Травмированную женщину госпитализировали. Работы продолжаются.
Взрыв ТЭЦ в Ахтырке: смотрите видео
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