В результате удара по ТЭЦ в Ахтырке есть жертвы

Оккупанты цинично обстреляли Ахтырку и атаковали местную ТЭЦ, из-за этого погибли 2 человека.

Атака захватчиков унесла жизни двух человек. Одна женщина застряла под завалами.

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На месте трагедии работают 14 спасателей и 3 единицы техники. Травмированную женщину госпитализировали. Работы продолжаются.

Взрыв ТЭЦ в Ахтырке: смотрите видео

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