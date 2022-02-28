В результате вторжения России в Украину погибли 352 мирных жителя, в том числе 16 детей
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Продолжаются уже пятые сутки, как российские военные ворвались в Украину. Оккупанты стреляют не только по инфраструктуре или военным объектам, но и по мирным жителям.
Враг прибегает к самым коварным методам ведения войны. В частности, российские военные используют женщин и детей для прикрытия военной техники.
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Потери мирного населения Украины
- Погибли 352 гражданских;
- из них 16 детей;
- 1 684 мирных жителя получили ранения.
Враг безжалостно и целенаправленно расстреливает мирное население, объекты гражданской инфраструктуры и повышенной экологической опасности, используя ракетные комплексы и системы залпового огня,
– рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека.
Оккупанты разворачивают подразделения артиллерии на территории школ, детских садов, спортивных площадок и жилых домов. Такие случаи уже зафиксировали в Киевской, Черниговской, Херсонской и других областях.
В то же время диверсионные группы маскируются угнанными автомобилями скорой помощи и полиции.
Людмила Денисова подчеркнула, что Россия воюет с мирным населением и должна быть подвергнута Международному военному трибуналу.
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