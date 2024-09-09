В конце августа Генштаб официально подтвердил потерю самолета F-16 и гибель пилота, который был на его борту. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский воздержался от прямого ответа на вопрос, что стало причиной аварии, отметив, что продолжается расследование.

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Продолжается расследование катастрофы F-16

По словам генерала, для обучения на американских истребителях F-16 отобрали лучших украинских пилотов, которые уже имели опыт эффективного управления самолетами. Летчик, который погиб 26 августа на борту F-16, сбил две вражеские ракеты, используя бортовое оружие, а также успел атаковать третью ракету.

Пока неизвестно точно, что стало причиной его гибели. По одной из версий, как говорят СМИ, российская ракета взорвалась вблизи истребителя. Вероятно, цель или повредила самолет, или заставила пилота маневрировать слишком низко над землей, что и привело к катастрофе.

В то же время Сырский отметил, что эффективность F-16 уже была доказана Украиной. Как констатировал Главком, всего пара самолетов уничтожила 4 российские крылатые ракеты во время одной из атак.

Поэтому это (применение самолетов F-16 – 24 Канал), безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами,

– заявил Главнокомандующий ВСУ.

Обратите внимание! Пилот, который погиб в результате катастрофы F-16, – 30-летний подполковник Алексей Месь с позывным "Мунфиш". Он был командиром эскадрильной поддержки – заместителем командира операционной группы. Главнокомандующий Александр Сырский посмертно присвоил ему звание полковника.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом F-16, который разбился 26 августа во время отражения массированного обстрела со стороны России. Глава государства констатировал, что не может разгласить детали инцидента, ссылаясь на законодательство.

Депутат Марьяна Безуглая попала в скандал, когда заявила, что истребитель якобы случайно сбили из ЗРК Patriot. В Воздушных силах тогда опровергли слова нардепа. Там отметили, что наступит время, когда она будет извиняться перед военными.