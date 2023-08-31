Результаты еще не готовы, – ГБР о том, был ли алкоголь в крови застреленного в Днепре мужчины
Недавно Украину всколыхнула новость о патрульном, застрелившем мужчину в Днепре. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для установления подробностей происшествия.
В эфире телемарафона советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что пока неизвестно, был ли застреленный в Днепре мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, следователи также проводят сбор данных об инциденте.
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О результате сообщат
По сети уже распространяется информация, что убитый был в состоянии алкогольного опьянения. По словам Сапьян, она не может подтвердить достоверность результатов, которые распространяют в Интернете.
Мне известно, что результаты еще не готовы. Как только они будут готовы и будет подтверждение о количестве алкоголя в крови, мы сразу же сообщим,
– сказала она.
По ее словам, когда ГБР начинало расследование, то сообщали о подозрении, что мужчина действительно мог быть нетрезвым, однако точных данных еще нет.
Официальная позиция отличается от того, что сообщали СМИ
- Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что в крови погибшего мужчины обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле.
- Кроме того, также нашли алкоголь в его моче на уровне 2,78 промилле.
- Анонимный собеседник издания сравнил эти дозы с одной выпитой бутылкой водки.