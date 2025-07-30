За время своего существования НАБУ объявило подозрение 71 депутату, из них 42 за время войны. 31 фигурант расследований НАБУ сейчас заседает в Верховной Раде.

До 2015 года нардепов фактически невозможно было привлечь к ответственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

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Какие расследования в отношении депутатов начинало НАБУ?

До создания НАБУ и САП в 2015 году нардепы привлекались к ответственности скорее как исключение, чем обыденность. Затем ситуация изменилась.

С 2016 года НАБУ оформило подозрение по уголовным производствам 71 народному депутату. Из них 42 – за время полномасштабной войны. 31 фигурант дел НАБУ являются депутатами или депутатами нынешнего, – девятого – созыва Верховной Рады Украины.

К типичным коррупционным правонарушениям, в которых разоблачены нардепы, относятся: