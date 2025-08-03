Глава НАБУ Семен Кривонос назвал самые резонансные дела, которые расследовало Бюро. Речь идет в том числе и о высшей ступени власти.

Активнее всего в публичном пространстве обсуждают следствие против экс-вице-премьера Чернышова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Какие самые резонансные дела расследует НАБУ?

На вопрос журналиста Кривонос привел примеры самых резонансных активных следствий НАБУ и САП. Под вниманием антикоррупционных органов оказались представители высшей ступени власти.

Прежде всего это дело с шестью подозреваемыми, среди которых экс-вице-премьер и министр единства Алексей Чернышов. На момент вручения подозрения он был действующим должностным лицом.

НАБУ также расследует "золотые яйца" Минобороны по 17 гривен. Размер убытков, установлен в этом деле, – более миллиарда гривен. Деньги в этом случае разворовывались на закупках продуктов для армии.

"Другой пример – преступная организация, разоблачена в сфере медицинских закупок. Ее руководителем был, по материалам следствия, бывший руководитель Института рака. Это хищение средств на закупки медицинского оборудования. Речь идет о более 200 миллионов гривен", – рассказал Кривонос.

Лицо, против которого ведется следствие, фактически является монополистом на поставку медицинского оборудования в Украину.

НАБУ также способствовало задержанию экс-главы Верховного Суда. Его разоблачили на взятке, суд пока продолжается.

Есть два приговора с реальным сроком наказания народных депутатов, которые получили, соответственно, семь и девять лет лишения свободы в разных делах за получение или дачу взятки.

Так, нардеп от "Слуги народа" Анатолий Гунько подозревается в получении взятки в размере 85 тысяч долларов. "Свободовец" и экс-глава Тернопольской ОГА Михаил Головко давал взятку Агентству восстановления. Ему избрали наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Есть дела в отношении бывшего председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко, который был действующим на момент вручения подозрения. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму 56,2 миллиона гривен.

Дела ведут также против ряда народных депутатов.

Есть дело в отношении бывшего, а на момент разоблачения действующего министра аграрной политики Николая Сольского и его заместителя. Ему вручено подозрение в организации схем завладения государственной землей на Сумщине.