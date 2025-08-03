31 июля президент Зеленский подписал закон 13533, которым вернул НАБУ и САП прежние ограничения. В интервью для BBC глава НАБУ Семен Кривонос рассказал, воспользовался ли генпрокурор Руслан Кравченко недельным перерывом между принятием двух законов, передает 24 Канал.

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Читал ли Кравченко материалы НАБУ?

Кривонос отметил, что генпрокурор имел возможность истребовать дела, читать материалы, а также знакомиться с данными негласных следственных действий, в частности информацией об обличителях и прослушивании. Впрочем, по словам чиновника, Кравченко не воспользовался этим правом. Ни к одному делу Бюро он не получил доступ.

Кривонос сказал, что обличители очень сильно переживали по этому поводу. "Но теперь мы их успокоили, потому что все вернулось", – добавил он.

К слову, глава НАБУ рассказал, как убеждал Зеленского не подписывать законопроект №12414