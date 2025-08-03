Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы НАБУ Семена Кривоноса для "ВВС Украина".

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Какие были последствия законопроекта 12414?

Как пояснил Кривонос, проект закона позволял генпрокурору получить доступ ко всем уголовным производствам НАБУ и истребовать любое из них, включая информацию об обличителях в деле и другие данные.

Мы точно знаем, что обличители по этому поводу очень сильно нервничали. Действительно, возникли проблемы по сотрудничеству с обличителями. Это была абсолютная катастрофа. Но теперь мы их успокоили, потому что все вернулось,

– отметил он.

Напомним, после принятия скандального закона о ликвидации НАБУ и САП люди вышли на первые крупные митинги за время полномасштабного вторжения. В ответ на критику Зеленский подал новый закон об антикоррупционных органах, который фактически возвращал все на место. 31 июля Рада проголосовала за него, а президент подписал документ. На следующий день он вступил в силу.