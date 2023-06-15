Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он добавил, что военное и политическое руководство страны-агрессорки полностью изолировано от реальной ситуации.
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Среда российских "военкоров" значительно больше топ персонажей, попавших лично к Путину. Встретиться с диктатором "повезло" только самым медийным "военкорам".
"Это была попытка высшего российского руководства навязать иллюзию понимания", – отметил глава Центра политических студий "Доктрина".
Зачем Путин встречался с "военкорами": смотрите видео
Путин боится потерять контроль
Благодаря этой встрече Путин якобы пытался приблизиться к так называемым "солдатским низам", чтобы избежать внутреннего конфликта между низами и верхами.
В нынешней российской системе у "солдатских низов" нет доверия к медиа и СМИ. Они не смотрят телевизор и не слушают пропагандистов. "Военкоры" заменяют им основную российскую государственную пропаганду. По всей видимости, военное руководство опасается, что эти массы начнут выходить из-под контроля.
По мнению Божко, реально осознают ситуацию на фронте военные руководители, уровень узнаваемости которых выше среднего. В частности, Александр Коц, Евгений Пригожин, Дмитрий Стешин. Они не всегда говорят о реальных вещах, однако настроены гораздо более критично к общей ситуации в России.
Путин изолирован от любых реалий не то что связан с войной, он даже далек от современных правил и обстоятельств распространения информации,
– глава Центра политических студий "Доктрина".
Во время встречи с диктатором "военкоры" убедились, что российское военное и политическое руководство изолировано от "солдатских низов" и физически не способно оценить реальное положение в Украине.
Последние заявления Владимира Путина
- Во время встречи с "военкорами" кремлевский диктатор пытался убедить их, что Украину создал Ленин, а неблагодарные украинцы "сбросили его с пьедестала, а на это место поставили Бандеру".
- Путин уже второй раз отменяет "прямую линию" с россиянами. Ее перенесли к началу осени или зимы. Очевидно, бункерному руководителю нечего сказать, а тем более страшно отвечать на вероятные прямые вопросы.
- Кремлевский диктатор боится ВСУ и признал свой страх перед контрнаступлением. Паника и страх и в российского общества, которое Путин еще раз пытался успокоить и согласовать свои нарративы.