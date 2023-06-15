Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він додав, що військове та політичне керівництво країни-агресорки повністю ізольоване від реальної ситуації.

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Середовище російських "воєнкорів" значно більше за топ персонажів, які потрапили особисто до Путіна. Зустрітися з диктатором "пощастило" лише найбільш медійним "воєнкорам".

"Це була спроба вищого російського керівництва нав'язати ілюзію розуміння", – зазначив голова Центру політичних студій "Доктрина".

Навіщо Путін зустрічався з "воєнкорами": дивіться відео

Путін боїться втратити контроль

Завдяки цій зустрічі Путін нібито намагався наблизитися до так званих "солдатських низів", аби уникнути внутрішнього конфлікту між низами й верхами.

У теперішній російській системі "солдатські низи" не мають довіри до медіа та ЗМІ. Вони не дивляться телевізор й не слухають пропагандистів. "Воєнкори" заміняють їм основну російську державну пропаганду. Очевидно, військове керівництво побоюється, що ці маси почнуть виходити з-під контролю.

На думку Божка, реально усвідомлюють ситуацію на фронті військові керівники, рівень впізнаваності яких вище середнього. Зокрема, Александр Коц, Євгєній Пригожин, Дмітрій Стєшин тощо. Вони не завжди говорять про реальні речі, однак налаштовані значно критичніше до загальної ситуації у Росії.

Путін ізольований від будь-яких реалій не те, що пов'язаних з війною, він навіть далекий від сучасних правил й обставин розповсюдження інформації,

– голова Центру політичних студій "Доктрина".

Під час зустрічі з диктатором "воєнкори" переконались, що російське військове й політичне керівництво ізольоване від "солдатських мас" й фізично не здатне оцінити реальне становище в Україні.

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