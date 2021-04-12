Результаты выборов не отменены, – Корниенко отреагировал на заявления Шевченко
Александр Корниенко утверждает, что суд не отменял протокол по выборам в 87 округе на Прикарпатье. Поэтому результаты голосования сейчас действуют.
Источник:Интерфакс – Украина
Таким образом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отреагировал на заявления кандидата Александра Шевченко. Последний уверял, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов.
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Что говорит Корниенко
Политик утверждает, что суд признал противоправным протокол в части информации относительно двух участков.
То есть сам протокол никто не отменял, тем более не отменены результаты выборов, потому что суд не может отменить результаты выборов,
– заявил Корниенко.
Нардеп добавил, что теперь Центральная избирательная комиссия должна во исполнение всех судов что-то поручить ОИК – "пересчитать или сделать уточнение".
Однако Корниенко уверен, что кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк все равно победит.
Что этому предшествовало
- Основными претендентами на место в Раде были Александр Шевченко от "За майбутнє", Василий Вирастюк от "Слуги народа", Руслан Кошулинский от "Свободы".
- Процесс подсчета результатов затянулся, ведь на участках зафиксировали нарушения и расхождения в данных.
- Например, на одном из участков за Шевченко насчитали 299 голосов, хотя на упаковке было указано 402 голоса.
- Затем ЦИК признала, что на выборах победил Вирастюк. Однако экзитполы прогнозировали, что он займет третье место, а первое – якобы должен был занять Шевченко.
- Шевченко уже обращался в суды.
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