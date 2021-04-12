Александр Корниенко утверждает, что суд не отменял протокол по выборам в 87 округе на Прикарпатье. Поэтому результаты голосования сейчас действуют.

Таким образом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отреагировал на заявления кандидата Александра Шевченко. Последний уверял, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов.

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Что говорит Корниенко

Политик утверждает, что суд признал противоправным протокол в части информации относительно двух участков.

То есть сам протокол никто не отменял, тем более не отменены результаты выборов, потому что суд не может отменить результаты выборов,

– заявил Корниенко.

Нардеп добавил, что теперь Центральная избирательная комиссия должна во исполнение всех судов что-то поручить ОИК – "пересчитать или сделать уточнение".

Однако Корниенко уверен, что кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк все равно победит.

Что этому предшествовало