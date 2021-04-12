Довыборы в Раду: Шевченко говорит, что суд признал противоправным итоговый протокол ОИК
Александр Шевченко заявил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол ОИК об итогах выборов на округе 87. Окружная избирательная комиссия якобы снивелировала часть голосов на некоторых участках и не включила их в общий протокол.
Источник:фейсбук Александра Шевченко
По словам Шевченко, в отношении этих участков есть соответствующие решения судов. Кандидат в Раду заявил, что дальше дело за Центральной избирательной комиссией.
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Шевченко говорит, что именно ЦИК имеет право отменить прокол, учитывая решение суда.
Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе,
– написал Шевченко.
Что известно о выборах на Прикарпатье
- На округе №87 за место в Раде соревновались Александр Шевченко от "За будущее", Василий Вирастюк от "Слуги народа", Руслан Кошулинский от "Свободы" и другие кандидаты.
- Процесс подсчета результатов затянулся на несколько дней. Дело в том, что на участках зафиксировали нарушения и расхождения в данных.
- Например, на одном из участков за Шевченко насчитали 299 голосов, хотя на упаковке было указано 402 голоса. Еще на нескольких участках голосование признали недействительным.
- ЦИК признала, что на выборах победил Вирастюк. Однако экзитполы прогнозировали ему третье место, а на первом – вроде бы должен был быть Шевченко.
- Шевченко ранее уже подавал ряд судебных исков.
- 5 апреля ЦИК признал выборы на Прикарпатье.
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