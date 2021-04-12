Александр Шевченко заявил, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол ОИК об итогах выборов на округе 87. Окружная избирательная комиссия якобы снивелировала часть голосов на некоторых участках и не включила их в общий протокол.

По словам Шевченко, в отношении этих участков есть соответствующие решения судов. Кандидат в Раду заявил, что дальше дело за Центральной избирательной комиссией.

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Шевченко говорит, что именно ЦИК имеет право отменить прокол, учитывая решение суда.

Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе,

– написал Шевченко.

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