Олександр Шевченко заявив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки виборів на 87 окрузі. Окружна виборча комісія нібито знівелювала частину голосів людей на деяких дільницях і не включила їх до загального протоколу.

За словами Шевченка, щодо цих дільниць є відповідні рішення судів. Кандидат у Раду заявив, що далі справа за Центральною виборчою комісією.

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Шевченко каже, що саме ЦВК має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду.

Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі,

– написав Шевченко.

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