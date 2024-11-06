Об этом отметила в эфире 24 Канала журналистка "Голоса Америки" Екатерина Лисунова, подчеркнув, что сейчас подсчеты голосов в некоторых штатах еще продолжаются. Однако уже понятно, что Трамп получил как голоса выборщиков, так и популярные голоса в США, то есть в целом по стране.

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Победное заявление Трампа

Как утверждают некоторые американские эксперты, если такая тенденция после подсчета голосов удержится, то это будет означать, что Дональд Трамп будет первым республиканцем после Джорджа Буша-младшего, который получил поддержку не только выборщиков, но и популярные голоса по всем США.

В своей речи Трамп заявил, что намерен помочь США вылечиться.

Откровенно говоря, я считаю, что это было крупнейшее политическое движение всех времен, ничего подобного в этой стране, возможно, и за ее пределами никогда не было и отныне достигнет нового уровня возможностей, потому что мы собираемся помочь нашей стране выздороветь,

– озвучил Трамп.

Карта с результатами выборов в США по состоянию на 6 ноября 19:40

Подсчет голосов в Палате представителей до сих пор продолжается

Самое важное за чем сейчас следят американцы, по словам журналистки "Голоса Америки" – это то, чем завершится гонка в Палате представителей.

Сейчас глаза американских граждан следят за тем, чем закончится голосование в Палате представителей, потому что по состоянию на сейчас выглядит так, что американцы отдали предпочтение республиканцам и Трампу как в Сенате, так и в Белом доме. Остался только 1 пункт – это Палата представителей,

– объяснила Лисунова.

В Сенате в течение этой ночи стало известно, что республиканцы отвоевали большинство у демократов, получили 3 дополнительных места, в целом имеют 52 места, что дает им безоговорочное большинство.

Это означает, что изменится лидер большинства в Сенате, изменятся руководители различных комитетов, в частности комитета по международным отношениям, который часто поднимает вопрос об Украине, от него будет зависеть в каком контексте будут обсуждать эти вопросы,

– отметила журналистка "Голоса Америки".

В Палате представителей, по ее словам, переизбирались все 435 законодателей. Там подсчет голосов до сих пор продолжается, это может занять много времени. Предварительные подсчеты опять же в пользу республиканцев, что дает им шансы сохранить большинство в Палате представителей. По состоянию на сейчас им удалось отвоевать у демократов 5 мест, а демократам у республиканцев – 2.