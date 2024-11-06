Про це зазначила в етері 24 Каналу журналістка "Голосу Америки" Катерина Лісунова, наголосивши, що нині підрахунки голосів у деяких штатах ще тривають. Однак зараз вже зрозуміло, що Трамп отримав як голоси виборників, так і популярні голоси у США, тобто загалом по країні.

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Переможна заява Трампа

Як стверджують деякі американські експерти, якщо така тенденція після підрахунку голосів утримається, то це означатиме, що Дональд Трамп буде першим республіканцем після Джорджа Буша-молодшого, який отримав підтримку не лише виборників, а й популярні голоси по всім США.

У своїй промові Трамп заявив, що має намір допомогти США вилікуватися.

Відверто кажучи, я вважаю, що це був найбільший політичний рух всіх часів, нічого подібного в цій країні, можливо, і за її межами ніколи не було і відтепер досягне нового рівня можливостей, бо ми збираємося допомогти нашій країні одужати,

– озвучив Трамп.

Карта з результатами виборів у США станом на 6 листопада 19:40

Підрахунок голосів у Палаті представників досі триває

Найважливіше за чим зараз стежать американці, зі слів журналістки "Голосу Америки" – це те, чим завершаться перегони в Палаті представників.

Зараз очі американських громадян стежать за тим, чим завершиться голосування в Палаті представників, тому що станом на зараз виглядає так, що американці віддали перевагу республіканцям і Трампу як в Сенаті, так і в Білому домі. Залишився лише 1 пункт – це Палата представників,

– пояснила Лісунова.

В Сенаті протягом цієї ночі стало відомо, що республіканці відвоювали більшість у демократів, отримали 3 додаткових місця, загалом мають 52 місця, що дає їм беззаперечну більшість.

Це означає, що зміниться лідер більшості в Сенаті, зміняться очільники різних комітетів, зокрема комітету з міжнародних відносин, який часто порушує питання щодо України, від нього залежатиме в якому контексті будуть обговорювати ці питання,

– зазначила журналістка "Голосу Америки".

В Палаті представників, з її слів, переобирались усі 435 законодавців. Там підрахунок голосів досі триває, це може зайняти багато часу. Попередні підрахунки знову ж таки на користь республіканців, що дає їм шанси зберегти більшість в Палаті представників. Станом на зараз їм вдалося відвоювати у демократів 5 місць, а демократам у республіканців – 2.