Россия снова начнет сосредотачивать свои войска у границ Украины, – Арестович сказал, когда
Россияне заявили об отводе войск от границ Украины. Впрочем, они вскоре туда вернутся.
Источник:24 канал
Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины уже в конце июля 2021 года. Поскольку подготовка к учениям "Запад-2021" должна начаться осенью. Об этом советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил в эфире одного из телеканалов.
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По его словам, россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается "во многих местах". С одной стороны, по его мнению, – это позитивный сигнал, а с другой – опасение, что войска смогут быстро вернуться.
Арестович добавил, что ситуация с войсками, скорее всего, повторится в конце июля.
Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля,
– пояснил Арестович.
Он подчеркнул:"Однако до этого может многое произойти, в частности, встреча Байдена с Путиным, какие-то позитивные решения могут быть приняты".
Обострение на востоке Украины: главное
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в конце марта заявил, что Россия перебрасывает своих военных и технику к границам Украины и во временно оккупированный Крым.
- Через несколько недель, 22 апреля, страна-агрессор сообщила об отводе своих сил. Мол, их на границу с Украиной стягивали из-за "внезапной проверки войск".
- Однако 23 апреля международные расследователи проинформировали, что техника 41 армии России останется у нашей границы. Так что, еще рано утверждать, что российские войска отведены.
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