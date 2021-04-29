Россияне заявили об отводе войск от границ Украины. Впрочем, они вскоре туда вернутся.

Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины уже в конце июля 2021 года. Поскольку подготовка к учениям "Запад-2021" должна начаться осенью. Об этом советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил в эфире одного из телеканалов.

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По его словам, россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается "во многих местах". С одной стороны, по его мнению, – это позитивный сигнал, а с другой – опасение, что войска смогут быстро вернуться.

Арестович добавил, что ситуация с войсками, скорее всего, повторится в конце июля.

Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля,

– пояснил Арестович.

Он подчеркнул:"Однако до этого может многое произойти, в частности, встреча Байдена с Путиным, какие-то позитивные решения могут быть приняты".

Справка. Ранее Арестович заявлял, что войска Российской Федерации на госгранице активизируются примерно в августе – сентябре.

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