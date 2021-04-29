Росіяни заявили про відвід військ від кордонів України. Втім, вони невдовзі туди повернуться.

Російська Федерація знову почне зосереджувати свої війська біля кордонів України вже наприкінці липня 2021 року. Оскільки підготовка до навчань "Захід-2021" має початись восени. Про це радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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За його словами, росіяни вивели від 30% до 50% особового складу, однак військова техніка залишається "в багатьох місцях". З одного боку, на його думку, – це позитивний сигнал, а з іншого – побоювання, що війська зможуть швидко повернутися.

Арестович додав, що ситуація з військами, швидше за все, повториться в кінці липня.

Враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", вони знову почнуть перекидання військ наприкінці липня,

– пояснив Арестович.

Він наголосив: "Однак до цього може багато чого статися, зокрема, зустріч Байдена з Путіним, якісь позитивні рішення можуть бути прийняті".

Довідка. Раніше Арестович заявляв, що військ Російської Федерації на держкордоні активізуються приблизно у серпні – вересні.

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