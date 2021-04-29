Росія знову почне зосереджувати свої війська біля кордонів України, – Арестович сказав, коли
Росіяни заявили про відвід військ від кордонів України. Втім, вони невдовзі туди повернуться.
Джерело:24 канал
Російська Федерація знову почне зосереджувати свої війська біля кордонів України вже наприкінці липня 2021 року. Оскільки підготовка до навчань "Захід-2021" має початись восени. Про це радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в ефірі одного з телеканалів.
Увага ТКГ не домовилася про "великоднє перемир'я" на Донбасі
За його словами, росіяни вивели від 30% до 50% особового складу, однак військова техніка залишається "в багатьох місцях". З одного боку, на його думку, – це позитивний сигнал, а з іншого – побоювання, що війська зможуть швидко повернутися.
Арестович додав, що ситуація з військами, швидше за все, повториться в кінці липня.
Враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", вони знову почнуть перекидання військ наприкінці липня,
– пояснив Арестович.
Він наголосив: "Однак до цього може багато чого статися, зокрема, зустріч Байдена з Путіним, якісь позитивні рішення можуть бути прийняті".
Загострення на Сході України: головне
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наприкінці березня заявив, що Росія перекидає своїх військових і техніку до кордонів України та у тимчасово окупований Крим.
- Через декілька тижнів, 22 квітня, країна-агресор повідомила про відвід своїх сил. Мовляв, їх на кордон з Україною стягували через "раптову перевірку військ".
- Однак 23 квітня міжнародні розслідувачі поінформували, що техніка 41 армії Росії залишиться біля нашого кордону. Тож, ще рано стверджувати, що російські війська відведені.
Поділитися новиною