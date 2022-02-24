РФ обстреляла Харьков ракетами "Смерч": обстрел городов этими ракетами – военное преступление

Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Для этого она использовала ракетные системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщает команда по расследованию военных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT).

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Для этого эксперты исследовали видео обстрелов Харькова, опубликованных в соцсетях.

"Мы проверили: видео действительно снято в Харькове, виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО "Смерч". Ракетная система залпового огня (РСЗО) – неизбирательное оружие. Удары по населенным пунктам с применением такого оружия – военное преступление", – говорится в сообщении CIT.