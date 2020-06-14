Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что его страна обладает таким гиперзвуковым оружием, которое не имеет аналогов в мире. При этом он добавил, что в будущем такое вооружение безусловно появится и в других военных держав мира. Но Кремль уже будет к этому готов.

Заявление Путина о гиперзвуковом оружие

Как отметил Путин в эфире одной из пропагандистских передач, с 2018 года гиперзвуковое оружие ни у кого больше не появилось, кроме России. Такие его слова передает пропагандистский ресурс "Вести".

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"Оно появится. Но мне кажется, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", – убеждает хозяин Кремля.

В то же время Путин отметил, что сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто. По его словам, причина заключается в скорости таких ракет, поэтому "взять их невозможно".

В этом и заключается уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится до того момента, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие,

- заключил российский президент.

Что известно о российском гиперзвуковом оружие

Сейчас Россия, в частности, обладает комплексами "Авангард", "Кинжал" и "Пересвет", а также ракетами "Сармат" и "Циркон". По словам Путина, они в разы увеличивают потенциал армии и флота, тем самым "надежно и безусловно обеспечивая безопасность России на ближайшие десятилетия".

Кроме того, в феврале 2019 года Путин заявил, что Москва впервые в истории опережает Запад по уровню развития передовых вооружений. Он добавил, что система противоракетной обороны Запада направлена на уничтожение ядерного потенциала России.

После того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, бессмысленными стали их попытки это сделать, и бессмысленными стали многомиллиардные расходы, которые они совершили,

– подчеркивал тогда Путин.

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Данные о гиперзвуковой ракете "Циркон" / Инфографика от РосСМИ

Что такое гиперзвуковое оружие?

Гиперзвуковой двигатель отличается от обычного сверхзвуковым сгоранием. Поэтому гиперзвуковое оружие может перемещаться по меньшей мере в пять раз быстрее, чем скорость звука. Однако, в отличие от реактивных и ракетных двигательных систем, которые можно испытать на земле, испытания гиперзвуковых самолетов возможно только в дорогих экспериментальных установках или стартовых комплексах, которые ведут к большим затратам при разработке. В то же время экспериментальные модели после пусков обычно разрушаются во время или после завершения испытаний, что исключает их повторное использование.