Генсек НАТО предупредил об угрозе новых российских ракет для Европы: что о них известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс видит угрозу в новейшем российском вооружении. Он также отметил, что Альянс не будет отвечать на российское высокотехнологичное оружие размещением в Европе новых ракет с ядерным зарядом.

Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel. По словам генсека НАТО, эти ракеты "мобильны, их легко спрятать", и они "могут достигать европейских городов" в течение очень короткого времени после запуска.

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В то же время, Столтенберг не видит необходимости в создании новых защитных структур за пределами НАТО. Он уверен, что это не только снижает порог применения ядерного оружия, но также увеличивает риск возможного недоразумения.

У нас уже есть ядерная защита в Европе – ее обеспечивает НАТО. Важно, чтобы НАТО как многонациональная организация занималась вопросами ядерного сдерживания. Ядерное оружие – это серьезная проблема,

– отметил он.

Ранее руководитель НАТО уже предупреждал, что страны Альянса начали вкладывать средства в разработку систем обороны против новейших российских ракет, включая ракетный комплекс с крылатой ракетой большой дальности наземного базирования 9М729 (по классификации НАТО – SSC-8) и гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон" и "Авангард".

Что известно о российских гиперзвуковых ракетах "Циркон" и "Авангард"

Впервые ракеты "Циркон" запустили в 2012 году на полигоне в Актюбинске (Казахстан), хотя СМИ России узнали о них гораздо позже – в 2016 году. Первый пуск ракеты осуществили с борта стратегического ракетоносца "Ту-22М3", а дальнейшие пуски проводились с наземных пусковых установок.

Этот новый вид вооружения имеет скорость 9 махов (1 мах равен 1062 километрам в час на высоте 11 километров; гиперзвук – это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета более чем тысячу километров.

По данным российских СМИ, во время испытаний она достигла гиперзвуковой скорости, превышающей скорость звука в 5-6 раз. Также журналисты из России пишут, что "Циркон" превращает современные системы ПВО в кучу ненужного хлама".

Комплекс "Авангард" – это российский подвижной грунтовой ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Он является продолжением проекта "Ярс" с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны.



Гиперзвуковая ракета "Циркон" / Инфографика от РосСМИ

Что такое гиперзвуковое оружие?

Гиперзвуковой двигатель отличается от обычного сверхзвуковым сгоранием. Поэтому гиперзвуковое оружие может перемещаться по меньшей мере в пять раз быстрее, чем скорость звука, или около одной мили в секунду.



Однако в отличие от реактивных и ракетных двигательных систем, которые могут быть испытаны на земле, испытания гиперзвуковых самолетов возможно только в дорогих экспериментальных установках или стартовых комплексах, которые ведут к большим затратам при разработке. Экспериментальные модели после пусков обычно разрушаются во время или после завершения испытаний, что исключает их повторное использование.