Президент Росії Володимир Путін вкотре заявив, що його країна володіє такою гіперзвуковою зброєю, які немає аналогів у світі. Водночас він додав, що у майбутньому таке озброєння безумовно з’явиться й у інших військових держав світу. Але Кремль уже буде до цього готовим.

Заява Путіна про гіперзвукову зброю

Як наголосив Путін у ефірі однієї з пропагандистських передач, з 2018 року гіперзвукова зброя ні в кого більше не з’явилася, окрім Росії. Такі його слова передає пропагандистський ресурс "Вести".

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"Вона з'явиться. Але мені здається, що ми зможемо приємно здивувати наших партнерів тим, що коли у них це зброя з'явиться, з великою часткою ймовірності у нас з'явиться засіб боротьби з цією зброєю", – переконує господар Кремля.

Водночас Путін зауважив, що сьогодні протидіяти гіперзвуковим ракетам не може ніхто. За його словами, причина полягає у швидкості таких ракет, тому "взяти їх неможливо".

У цьому й полягає унікальність нашого сьогоднішнього становища. Повторюю ще раз: з великим ступенем ймовірності у нас засіб боротьби з гіперзвуковим зброєю з'явиться до того моменту, коли у провідних країн світу з'явиться ця сама гіперзвукова зброя,

– підсумував російський президент.

Що відомо про російську гіперзвукову зброю

Наразі Росія, зокрема, володіє комплексами "Авангард", "Кинджал" і "Пересвіт", а також ракетами "Сармат" і "Циркон". За словами Путіна, вони в рази збільшують потенціал армії та флоту, тим самим "надійно та безумовно забезпечуючи безпеку Росії на найближчі десятиліття".

Крім того, в лютому 2019 року Путін заявив, що Москва вперше в історії випереджає Захід за рівнем розвитку передових озброєнь. Він додав, що система протиракетної оборони Заходу є спрямованою на знешкодження ядерного потенціалу Росії.

Після того, як у нас з'явилася гіперзвукова зброя, безглуздими стали їхні спроби це зробити, і безглуздими стали багатомільярдні витрати, які вони здійснили,

– підкреслював тоді Путін.

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Дані про гіперзвукову ракету "Циркон" / Інфографіка від РосЗМІ