Было очень жарко: в России пассажир открыл аварийный люк самолета – видео
Источник:360tv
В московском аэропорту "Шереметьево" случился курьезный инцидент. Чтобы спастись от духоты в салоне самолета, один из пассажиров решил открыть люк аварийного выхода.
Пассажирам рейса Москва – Анталия пришлось провести на борту несколько часов. Как именно накажут виновника – пока неизвестно.
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Все началось с того, что вылет из Москвы задержали. Пассажиры около часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер. Некоторые даже падали в обморок.
Что говорят очевидцы
Один из пассажиров задержанного самолета пояснил, что сначала никак не могли "прикурить" самолет. Мол, что-то не так было с электрическим оборудованием.
В "Шереметьево" были проблемы. Соответственно, не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход,
– вспомнил он.
"Открылся аварийный выход, дальше открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа", – добавил мужчина.
Открылся трап самолета в "Шереметьево": смотрите видео
Что происходило внутри самолета: смотрите видео