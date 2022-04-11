РФ планирует использовать фосфорные бомбы в Мариуполе, чтобы захватить его, – разведка Британии

Россияне неоднократно применяли в Украине запрещенные фосфорные бомбы. Оккупанты могут вновь использовать их на Донбассе.

Такую информацию озвучила разведка Великобритании. По их данным, следующей жертвой российских захватчиков в контексте применения фосфорных бомб станет Мариуполь.

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Разведчики утверждают, что прошлое применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает вероятность их будущего использования в Мариуполе

Поскольку боевые действия за город усиливаются,

– пояснили в разведке.

Что делать при фосфорной бомбардировке

Не прикасайтесь руками к частицам фосфора на коже или на одежде. По возможности погрузите поврежденную часть тела в воду или обильно поливайте этот участок.

Осторожно снимите одежду. Лучше делайте это прямо в воде или продолжайте поливать пораженные участки водой. В воде фосфор не горит. Используйте пинцет или что-то, чем можно снять фосфор и обожженные части одежды.

Обработайте рану содовым раствором. Он готовится просто: на 1 стакан воды нужно добавить 1 чайную ложку соды. На рану, которая образовалась от горения фосфора, наложите влажную повязку. И смачивайте ее содовым раствором.

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