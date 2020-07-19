РФ причастна к попыткам похитить данные о разработке вакцины от COVID-19, – Великобритания
Великобритания собирала данные о попытке хакеров похитить информацию о разработке вакцины против COVID-19. По мнению главы МИД Великобритании Доминика Рааба, за этими попытками стоит именно Россия.
Обвинения Великобритании
Глава британского МИД отметил, что собирать информацию о хакерских атаках помогали США и Канада. Об этом Доминик Рааб сказал в интервью ВВС.
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Как объяснил Рааб, есть несколько улик, которые доказывают вмешательство России.
Ясно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса, Россия стремилась саботировать этот процесс. Очень ясно видно, что это сделала Россия,
– заявил Рааб.
На вопрос ведущего, почему Лондон, когда обвиняет РФ в подобных вещах, не публикует доказательства, Рааб заверил, что во всех подобных случаях специалисты сначала внимательно собирают информацию, потому обвинения небезосновательны.
Позиция России
Посол России в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения в том, что российские спецслужбы пытались украсть результаты исследований новой вакцины против коронавируса.
Я абсолютно не верю в эту историю, в ней нет никакого смысла,
– отметил Келин в интервью ВВС-Россия.
По его мнению, "в этом мире невозможно определить, что за какой-либо хакерской атакой стоит какая-то страна".
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Что известно о хакерских атаках
- На днях сразу 3 разведслужбы США, Великобритании и Канады заявили, что хакерские атаки возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.
- Эта группировка собирала данные о разработке вакцины против COVID-19.
- Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что на 95% уверен, что Cozy Bear является частью российской разведки.