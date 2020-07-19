Великобритания собирала данные о попытке хакеров похитить информацию о разработке вакцины против COVID-19. По мнению главы МИД Великобритании Доминика Рааба, за этими попытками стоит именно Россия.

Обвинения Великобритании

Глава британского МИД отметил, что собирать информацию о хакерских атаках помогали США и Канада. Об этом Доминик Рааб сказал в интервью ВВС.

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Как объяснил Рааб, есть несколько улик, которые доказывают вмешательство России.

Ясно, что в момент, когда мы налаживали с другими странами сотрудничество для борьбы против этого вируса, Россия стремилась саботировать этот процесс. Очень ясно видно, что это сделала Россия,

– заявил Рааб.

На вопрос ведущего, почему Лондон, когда обвиняет РФ в подобных вещах, не публикует доказательства, Рааб заверил, что во всех подобных случаях специалисты сначала внимательно собирают информацию, потому обвинения небезосновательны.

Позиция России

Посол России в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения в том, что российские спецслужбы пытались украсть результаты исследований новой вакцины против коронавируса.

Я абсолютно не верю в эту историю, в ней нет никакого смысла,

– отметил Келин в интервью ВВС-Россия.

По его мнению, "в этом мире невозможно определить, что за какой-либо хакерской атакой стоит какая-то страна".

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Что известно о хакерских атаках