Велика Британія збирала дані про спроби хакерів викрасти інформацію про розробку вакцини проти COVID-19. На думку глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, за цими спробами стоїть саме Росія.

Звинувачення Великої Британії

Очільник британського МЗС зауважив, що збирати інформацію про хакерські атаки допомагали США та Канада. Про це Домінік Рааб сказав в інтерв'ю ВВС.

Важливо Росія посилила у Криму протиповітряну оборону після раптової перевірки боєготовності військ

Як пояснив Рааб, є декілька доказів, що доводять втручання Росії.

Ясно, що у момент, коли ми налагоджували з іншими країнами співробітництво для боротьби проти цього вірусу, Росія прагнула саботувати цей процес. Дуже ясно видно, що це зробила Росія,

– наголосив Рааб.

На запитання ведучого, чому Лондон, коли звинувачує РФ в подібних речах, не публікує докази, Рааб запевнив, що у всіх подібних випадках фахівці спочатку уважно збирають інформацію і тому звинувачення небезпідставні.

Позиція Росії

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін відкинув звинувачення у тому, що російські спецслужби намагалися вкрасти результати досліджень нової вакцини проти коронавірусу.

Я абсолютно не вірю в цю історію, у ній немає ніякого сенсу,

– зазначив Келін в інтерв'ю ВВС-Росія.

На його думку, "в цьому світі неможливо визначити, що за будь-якої було хакерською атакою стоїть певна країна".

Актуально У США військовий піде під трибунал через злив інформації росіянину

Що відомо про хакерські атаки