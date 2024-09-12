Украина и Красный Крест отреагировали на обстрел грузовика с гуманитаркой в Донецкой области

Стало известно, что россияне обстреляли машины гуманитарной миссии Красного Креста в Донецкой области. На очередной циничный поступок оккупантов отреагировали в Красном Кресте.

В МККК решительно осудили действия россиян. Напомним, что в результате удара оккупантов погибли три человека.

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Как на циничный удар россиян отреагировали в МККК

Я самым решительным образом осуждаю нападения на персонал Красного Креста. Недопустимо, чтобы обстрел попадал по месту раздачи помощи,

– заявила президент организации Мирьяна Сполярич.

В МККК рассказали, что команда готовилась к раздаче древесных и угольных брикетов в селе Веролюбовка уязвимым домохозяйствам, чтобы помочь подготовиться к предстоящей зиме.

В организации отметили, что их команды регулярно присутствуют в Донецкой области, а их автомобили четко обозначены эмблемой Красного Креста.

Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал МККК официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций.

"Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смертям собственных сотрудников? Или насколько боятся говорить правду?!", – написал Лубинец.

Также на обстрел отреагировал Андрей Ермак. Он заявил, что осбтрил машины Красного Креста – очередное преступление россиян, на которое должна быть жесткая реакция.