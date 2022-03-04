БТГр почти закончились: РФ уже ввела в Украину большинство созданных для наступления группировок

Согласно данным разведки наших защитников, оккупанты уже перебросили в Украину большую часть группировок, которые создавали для наступления. У орды осталось лишь несколько укомплектованных тактических групп.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в конце 8 суток героического противостояния украинского народа врагу. Там отметили, что московиты несут значительные потери, поэтому начали действовать значительно коварнее.

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Моральное состояние также плохое

По данным Вооруженных сил оккупанты рассчитывали, что им хватит 117 бронетранспортеров. Однако сейчас из них полностью готовыми к переброске в Украину осталось не более шести.

Однако самым интересным является то, что эти подразделения уже увидели, что нападение на Украину – ад для врага. Поэтому, по данным ВСУ, морально-психологическое состояние орков находится на крайне низком уровне.

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Читайте текст сообщения Генштаба ВСУ:

Оккупационные войска несут потери при продвижении вглубь территории Украины, начали действовать более коварно, продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права, используя жилые дома, для размещения стоянок техники и оборудования огневых позиций, а также военную инфраструктуру и воздушное пространство Республики Беларусь, нанося ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, жилых массивах больших городов.

По имеющимся данным враг ввел на территорию Украины большую часть созданной для наступления на Украину группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных БТГр осталось не больше шести, которые не находятся на территории нашей страны, морально-психологическое состояние этих подразделений находится на низком уровне.