РФ заманивает жителей оккупированного Донбасса предложением добавить их в программу переселения
13 сентября 2021 , 19:25Читати новину українською
Источник:"РИА Новости"
Российское Министерство внутренних дел предлагает включить жителей оккупированного Донбасса в государственную программу переселения соотечественников. Это даст им право переселиться в определенные регионы.
Что задумали в Кремле
Министерство уже готовит соответствующий указ. Впоследствии его может одобрить президент страны-агрессора Владимир Путин.
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Проект указа предлагает внести изменения для:
- предоставления жителям оккупированного Донбасса права подачи заявлений об участии в государственной программе,
- получения свидетельства участника программы на территории России.
Заметим, программа предлагает желающим:
- переселиться в приоритетные для российского правительства регионы,
- льготы,
- денежную помощь,
- работу,
- в некоторых случаях жилье.
Паспортизация жителей Донбасса: что надо знать
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- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Путин планирует "взять 500 тысяч голосов".