РФ заманивает жителей оккупированного Донбасса предложением добавить их в программу переселения

13 сентября 2021 , 19:25
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Источник:

"РИА Новости"

Российское Министерство внутренних дел предлагает включить жителей оккупированного Донбасса в государственную программу переселения соотечественников. Это даст им право переселиться в определенные регионы.

Что задумали в Кремле

Министерство уже готовит соответствующий указ. Впоследствии его может одобрить президент страны-агрессора Владимир Путин.

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Проект указа предлагает внести изменения для:

  • предоставления жителям оккупированного Донбасса права подачи заявлений об участии в государственной программе,
  • получения свидетельства участника программы на территории России.

Заметим, программа предлагает желающим:

  • переселиться в приоритетные для российского правительства регионы,
  • льготы,
  • денежную помощь,
  • работу,
  • в некоторых случаях жилье.

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Автор: Софія Мінджоса