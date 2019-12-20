РФ держит Европу на крючке зависимости: эксперт о газовых переговорах

Во время трехсторонних переговоров в Берлине о транзите российского газа не было достигнуто никаких договоренностей. Стороны не смогли найти компромисса, и теперь все будет зависеть от руководителей Украины и России.

Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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По мнению эксперта, решения по соглашению между двумя субъектами хозяйствования не могут завязываться на политических договоренностях.

Позиция Европы по транзиту российского газа

Рябцев отметил, что РФ держит Европу на крючке зависимости от поставок собственных энергоносителей. Поэтому европейцам нужно газовое соглашение, поскольку "Северный поток-2" еще не достроен, как и "Турецкий поток-2" не имеет продолжения на европейском континенте.

Европейская сторона будет давить на обе стороны, однако, на мой взгляд, значительно большее давление будет направлено на Украину,

– прокомментировал эксперт.

Он добавил, что Украина еще не имеет таких аргументов, как Россия, в виде природного газа, чтобы обеспечить более устойчивую позицию в этом вопросе.

Санкции Америки против России

Геннадий Рябцев отметил, что введение санкций – это сложная процедура, которая состоит из следующих этапов:

► президент Америки должен подписать оборонный бюджет.

► государственный департамент США будет иметь два месяца, чтобы разработать мероприятия, направленные на внедрение соответствующих санкций.

► для соответствующей реакции еще месяц будет предоставлен тем, против кого направлены эти санкции.

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По мнению эксперта, в этом нет ничего нового для России, и именно поэтому установление санкций никак не повлияет на план работ по достройке "Северного потока-2".

Что нужно знать о газовых переговорах: