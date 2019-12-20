РФ тримає Європу на гачку залежності: експерт про газові переговори

Під час тристоронніх переговорів у Берліні про транзит російського газу не було досягнуто ніяких домовленостей. Сторони не змогли знайти компромісу, тож тепер все буде залежати від очільників України та Росії.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

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На думку експерта, рішення стосовно угоди між двома суб'єктами господарювання не можуть зав'язуватися на політичних домовленостях.

Позиція Європи щодо транзиту російського газу

Рябцев відзначив, що РФ тримає Європу на гачку залежності від постачань власних енергоносіїв. Тож європейцям потрібна газова угода, оскільки "Північний потік-2" ще не добудовано, відповідно як і "Турецький потік-2" не має продовження на європейському континенті.

Європейська сторона буде тиснути на обидві сторони, однак, на мій погляд, значно більший тиск буде спрямовано на Україну,

– прокоментував експерт.

Він додав, що Україна ще немає таких аргументів, як Росія, у вигляді природного газу, щоб забезпечити більш стійку позицію в цьому питанні.

Санкції Америки проти Росії

Геннадій Рябцев зазначив, що запровадження санкцій – це складна процедура, яка складається з таких етапів:

► президент Америки має підписати оборонний бюджет.

► державний департамент США матиме два місяці, щоб розробляти заходи, спрямовані на запровадження відповідних санкцій.

► для відповідної реакції ще місяць буде надано тим, проти кого спрямовані ці санкції.

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На думку експерта, в цьому немає нічого нового для Росії, і саме тому встановлення санкцій ніяк не вплине на план робіт із добудови "Північного потоку-2".

Що потрібно знати про газові переговори: