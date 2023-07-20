Там также отметили, что это "законная цель" для российской армии. Более того, там пообещали устроить "салют Калибров" для этого завода.
Смотрите также Шольц заявил о колоссальной поддержке Украины: за 5 лет получим оружие на 17 миллиардов евро
В Москве начали угрожать концерну Rheinmetall
В российской столице явно не восприняли идею концерна Rheinmetall о строительстве завода. Так, представитель МИД окупантов Мария Захарова начала откровенно угрожать "расправой" за строительство предприятия.
Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для вооруженных сил России,
– заявила она.
До этого экс-президент страны-агрессорки Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором сказал, что "с нетерпением ждет строительства завода". Он также пообещал запустить по этому предприятию "салют из "Калибров"", все в лучших традициях роспропаганды.
На эти цинические заявления отреагировал и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Он рассказал, что намерен защитить завод системами ПВО.
"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей", – сказал Паппергер.
Также гендиректор концерна заявил, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а на самом заводе будут стоять системы противовоздушной обороны типа Skynex, производимые Rheinmetall.
Что известно о строительстве немецкого оружейного завода в Украине
- Немецкая компания Rheinmetall 10 июля заявила, что планирует открыть завод по производству бронетехники в Украине. Строительство этого предприятия они планируют осуществлять в партнерстве с "Укроборонпромом".
- Этот завод должен производить боеприпасы, танки и другую бронетехнику для нужд украинской армии. Предполагается, что завод сможет производить до 400 танков в год.
- Гендиректор компании Армин Паппергер заявил, что крупнейший в Германии производитель вооружений будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, производимую на заводе. Также здесь будут строить и ремонтировать бронетранспортеры типа "Фукс".
- Свое предприятие Rheinmetall планирует открыть в ближайшие 12 недель. Завод расположен в западной части нашей страны.