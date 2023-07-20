Там также отметили, что это "законная цель" для российской армии. Более того, там пообещали устроить "салют Калибров" для этого завода.

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В Москве начали угрожать концерну Rheinmetall

В российской столице явно не восприняли идею концерна Rheinmetall о строительстве завода. Так, представитель МИД окупантов Мария Захарова начала откровенно угрожать "расправой" за строительство предприятия.

Такой завод, если он будет построен, станет законной целью для вооруженных сил России,

– заявила она.

До этого экс-президент страны-агрессорки Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором сказал, что "с нетерпением ждет строительства завода". Он также пообещал запустить по этому предприятию "салют из "Калибров"", все в лучших традициях роспропаганды.

На эти цинические заявления отреагировал и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Он рассказал, что намерен защитить завод системами ПВО.

"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их неотложных потребностей", – сказал Паппергер.

Также гендиректор концерна заявил, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а на самом заводе будут стоять системы противовоздушной обороны типа Skynex, производимые Rheinmetall.

Что известно о строительстве немецкого оружейного завода в Украине