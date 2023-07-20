Там також зазначили, що це буцімто "законна ціль" для російської армії. Ба більше, там пообіцяли влаштувати "салют Калібрів" для цього заводу.

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У Москві почали погрожувати концерну Rheinmetall

У російській столиці явно не сприйняли ідею концерну Rheinmetall про будівництво заводу. Так, представниця МЗС окупантів Марія Захарова почала відверто погрожувати "розправою" за будівництво підприємства.

Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для збройних сил Росії,

– заявила вона.

До цього експрезидент країни-агресорки Дмітрій Медведєв опублікував у своєму телеграм-каналі пост, у якому сказав, що "з нетерпінням чекає будівництва цього заводу". Він також пообіцяв запустити по цьому підприємству "салют із "Калібрів"", все у найкращих традиціях роспропаганди.

На ці цинічні заяви відреагував і генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. Він розповів, що збирається захистити завод системами ППО виробництва Rheinmetall.

Наостанок Паппергер зазначив, що головне завдання концерну — підтримати українців у боротьбі за свободу та демократію і якнайшвидше задовольнити їхні нагальні потреби у зброї.

Що відомо про будівництво німецького заводу зброї в Україні