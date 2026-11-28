Немецкий концерн Rheinmetall склоняется к тому, чтобы приостановить проект завода по производству 155-мм снарядов в Украине. За 2,5 года здесь не было произведено ни одного боеприпаса, а украинские партнеры хотят делать все самостоятельно.

Как сообщил проект German Aid to Ukraine, генеральный директор компании Армин Паппергер заявил об этом 27 ноября во время выступления на Capital Markets Day в Гамбурге. Отвечая на вопросы инвесторов, глава оборонного гиганта подчеркнул, что официального решения о полной отмене инициативы пока не принималось.

Почему Rheinmetall может уйти

Паппергер объяснил ситуацию тем, что украинская сторона активно развивает собственный оборонный сектор и стремится производить продукцию самостоятельно. В частности, налажен серийный выпуск артиллерийских боеприпасов малой и средней дальности, поэтому зависимость от немецкого производителя заметно уменьшилась.

По оценкам генерального директора, Силы обороны Украины ежегодно используют от 1 до 1,3 миллиона артиллерийских снарядов. Более половины этого количества обеспечивают именно украинские компании, хотя армия по-прежнему опирается на значительную международную поддержку.

В то же время глава концерна неоднократно сетовал на многочисленные внутренние бюрократические барьеры. Из-за задержек по состоянию на август 2025 года у Rheinmetall даже не было окончательной концепции строительства всего комплекса, хотя с момента заключения соглашений прошло полтора года.

В настоящее время Rheinmetall рассматривает лишь два направления дальнейшей работы с Киевом. Первое предусматривает поставку технологического оборудования, в частности специальных прессов для наращивания украинских мощностей, а второе – предоставление дальнобойных боеприпасов, технологии создания которых отечественная промышленность пока не имеет.

Поставки артиллерийских снарядов для фронта будут продолжаться за счет средств правительств Германии, Дании и Нидерландов. Однако планы по развертыванию производственных линий непосредственно на территории Украины больше не стоят на повестке дня компании.

Напомним, что в феврале 2024 года Rheinmetall заключила меморандум о создании совместного предприятия, рассчитанного на шестизначные годовые объемы выпуска 155-мм снарядов и метательных зарядов. Впоследствии, в сентябре 2025 года, тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль отмечал, что власти выделили земельный участок под этот завод в безопасном регионе.