Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Соответствующую информацию журналистам предоставили четыре собеседника, знакомые с планами Трампа.

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Что известно о кандидате в спецпредставители США по войне в Украине

По данным журналистов, Ричард Гренелл был послом США в Германии с 2018 по 2020 годы и исполнял обязанности директора национальной разведки в 2020 году.

Собеседники издания отметили, что соратник Трампа может сыграть ключевую роль в усилиях новоизбранного президента США остановить войну в Украине, если Гренелла в конце концов выберут на должность спецпредставителя.

Хотя пока США не имеет специального представителя, который занимался бы исключительно решением российско-украинского конфликта, Трамп рассматривает возможность создания этой должности.

Однако источники предостерегли, что Трамп может решить и не создавать специального представителя по войне в Украине, хотя все же он серьезно рассматривает возможность это сделать. Кроме того, как рассказали собеседники издания, Трамп может также выбрать кого-то другого на эту роль, и нет никаких гарантий, что сам Гренелл может в конце концов согласиться занимать должность спецпредставителя.

Журналисты напомнили, что Гренелл в июле 2024 года во время круглого стола Bloomberg выступал за создание так называемых "автономных зон" как средства урегулирования конфликта в Украине. Он также отметил, что не будет сторонником присоединения Украины к НАТО в ближайшем будущем.

Сторонники Гренелла отмечают, что он имел долгую дипломатическую карьеру и глубокие знания о европейских делах. Кроме того, что он был послом в Германии, Гренелл также был специальным представителем президента на мирных переговорах по Сербии и Косово.

В издании подчеркнули, что Ричард Гренелл, который агитировал за Трампа накануне выборов 5 ноября, также был главным претендентом на пост госсекретаря США. В конце концов этот пост отдали сенатору-республиканцу Марко Рубио, что удивило и расстроило некоторых близких союзников Гренелла.