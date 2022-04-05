Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в интервью Татьяне Поповой. Видео разговора он опубликовал на своей странице в инстаграмме.

Обратите внимание Харьков или Мариуполь должны стать преимуществом врага на переговорах, но этого не будет, – Арестович

Мощного наступления россиян в Мариуполе нет

Арестович рассказал, что в Мариуполе продолжаются тяжелые уличные бои. Украинские войска удерживают районы старых заводов, взять которые врагу очень непросто. Так что наступление противника там "застопорилось".

Как пояснил советник главы ОП, он получает информацию непосредственно от родственников, защищающих город, и в принципе он в общем-то знает военную обстановку.

Они (россияне – 24 канал) "подвыдохлись" в этих нескончаемых тяжелых боях. Для того, чтобы двигаться дальше, им нужно снова приходить в себя. То есть и там определенная пауза существует,

– отметил он.

В то же время объяснил: это не значит, что в Мариуполе совсем не стреляют. "Конечно, и стреляют, и ведут тактические действия. Но мощного наступления всеми силами – такого нет", – подчеркнул Арестович.

Ранее советник Ермака сообщил, что оккупанты потеряли наступательный потенциал. Впрочем, предупредил, что они предпримут попытку оцепления в зоне ООС, чтобы достичь хоть какого-то результата.

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