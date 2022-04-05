Про це радник глави Офісу Президента розповів у інтерв'ю Тетяні Поповій. Відео розмови він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Зверніть увагу Харків чи Маріуполь мали б стати перевагою ворога на переговорах, але цього не буде, – Арестович

Потужного наступу росіян у Маріуполі немає

Арестович розповів, що у Маріуполі наразі тривають тяжкі вуличні бої. Українські війська утримують райони старих заводів, взяти які ворогу вкрай непросто. Тож наступ противника там "застопорився".

Як пояснив радник глави ОП, він отримує інформацію безпосередньо від родичів, які боронять місто, та й в принципі він загалом знає воєнну обстановку.

Вони (росіяни – 24 канал) "підвидихлись" у цих нескінченних тяжких боях. Для того, щоб рухатися далі, їм треба знову приходити до тями. Тобто й там певна пауза існує,

– зазначив він.

Водночас пояснив: це не означає, що у Маріуполі зовсім не стріляють. "Звісно, і стріляють, й ведуть тактичні дії. Але потужного наступу всіма силами – такого немає", – наголосив Арестович.

Раніше радник Єрмака повідомив, що окупанти втратили наступальний потенціал. Втім, попередив, що вони здійснять спробу оточення в зоні ООС, аби досягти хоч якогось результату.

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