Рига передала Киеву 11 пассажирских автобусов и 80 тонн гуманитарной помощи, – Кличко

В Киев следуют 11 пассажирских автобусов, загруженных гуманитарной помощью из Латвии. Это подарок для украинской столицы от Риги.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также Дети из Черниговщины при содействии Ассоциации городов Украины отправились в Европу, – Кличко

11 пассажирских автобусов, которые передали Киеву власти Риги, уже пересекли границу и направляются по Украине в столицу. Автобусы загружены почти 80 тоннами гуманитарной помощи,

– отметил Кличко.

Мэр Киева выразил благодарность латвийским партнерам за поддержку.

"Спасибо латвийским друзьям и готовимся встречать в Киеве такую важную помощь от партнеров", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что немецкие партнеры по просьбе Кличка передали Киеву 12 реанимобилей и 8 пожарно-спасательных автомобилей.

Смотрите также – оккупанты ночью обстреливали Херсон, ракета прилетела в жилой дом: видео